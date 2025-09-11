Минут ћутања за Кирка у Представничком дому прекинут свађом

11.09.2025
07:30
У америчком Представничком дому је током минута ћутања за убијеног Чарлија Кирка избила свађа.
- Молим вас, устаните на тренутак молитве за Чарлија Кирка и његову породицу - позвао је конгресмене предсједник Представничког дома Мајк Џонсон.
Док су конгресмени ћутали у углавном испуњеној дворани Представничког дома током минута ћутања за утицајног десничарског активисту, републиканска конгресменка из Колорада Лаурен Беберт затражила је усмену молитву.
This was one of the most disgusting and evil things that I’ve ever seen. Just before we learned Charlie had passed, we tried to lead a prayer on the House floor - praying for his recovery after he was tragically shot. The Democrats started booing and yelling at us. It was… pic.twitter.com/3z44jzi4OE— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) September 10, 2025
- Тихе молитве дају тихе резултате - рекла је Беберт. Такође се могло чути како тражи да се молитва изговори "наглас". Њујорк тајмс пише да су демократски конгресмени у том тренутку почели викати о томе да републиканци игноришу пуцњаву у школи која се такође догодила јуче.
У међувремену, посланик Ана Паулина Луна, републиканка из Флориде, устала је и почела викати. "Сви сте ово узроковали", изјавила је. Предсједник Представничког дома Џонсон покушао је више пута смирити конгресмене, ударајући чекићем и тражећи ред. На крају је рекао: "Придружићемо се молитви одмах након овога, у реду?"
Кирк је упуцан у врат док је одговарао на питања на Универзитету Јута Вали. Кирк је превезен у локалну болницу, али је касније проглашен мртвим.
