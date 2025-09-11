Logo
Large banner

Минут ћутања за Кирка у Представничком дому прекинут свађом

11.09.2025

07:30

Коментари:

0
Минут ћутања за Кирка у Представничком дому прекинут свађом
Фото: Printscreen/X/Ronny Jackson

У америчком Представничком дому је током минута ћутања за убијеног Чарлија Кирка избила свађа.

- Молим вас, устаните на тренутак молитве за Чарлија Кирка и његову породицу - позвао је конгресмене предсједник Представничког дома Мајк Џонсон.

Док су конгресмени ћутали у углавном испуњеној дворани Представничког дома током минута ћутања за утицајног десничарског активисту, републиканска конгресменка из Колорада Лаурен Беберт затражила је усмену молитву.

- Тихе молитве дају тихе резултате - рекла је Беберт. Такође се могло чути како тражи да се молитва изговори "наглас". Њујорк тајмс пише да су демократски конгресмени у том тренутку почели викати о томе да републиканци игноришу пуцњаву у школи која се такође догодила јуче.

У међувремену, посланик Ана Паулина Луна, републиканка из Флориде, устала је и почела викати. "Сви сте ово узроковали", изјавила је. Предсједник Представничког дома Џонсон покушао је више пута смирити конгресмене, ударајући чекићем и тражећи ред. На крају је рекао: "Придружићемо се молитви одмах након овога, у реду?"

Кирк је упуцан у врат док је одговарао на питања на Универзитету Јута Вали. Кирк је превезен у локалну болницу, али је касније проглашен мртвим.

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner