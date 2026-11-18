Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција и даље трага за 39-годишњом Тамаром Шкорић, поријеклом из Србије, којој се сваки траг губи од 10. новембра, када је напустила свој стан у граду Мурхардту у покрајини Баден- Виртемберг.
Према саопштењу Полицијске управе Аален, Шкорић је тог уторка пријеподне изашла из стана и више се није вратила. Полиција страхује да би јој могла бити потребна помоћ и да би могла бити у опасности.
Висока је око 166 центиметара, витке је грађе, има косу до рамена тамноплаве боје и смеђе очи. Када је изашла из стана, носила је дужу тамноплаву јакну и љубичасту тренерку. Говори њемачки и српски језик.
Криминалистичка полиција посебно је замолила таксисте и возаче Убера који су 10. новембра возили на подручју Murrhardta да се јаве ако имају било какву информацију о несталој жени.
Више од 50 полицајаца претраживало је шуму јужно од Murrhardta, али је остало неколико локација које није било могуће претражити због неприступачности.
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Тамара Шкорић је мајка четворо дјеце, а према писању српских медија, родом је из општине Жабаљ.
"Ситуација је веома тешка за све нас. Ипак, не губимо наду и свим срцем се молимо да Тамара ускоро буде пронађена и да буде добро", рекла је њена рођака за њемачку телевизију РТЛ.
Све информације о несталој могу се доставити Полицијској управи Аален на број телефона +49 7361 5800 или било којој полицијској станици.
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