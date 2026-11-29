Аутор:АТВ редакција
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У хотелској соби у тајландском љетовалишту Патаји (Паттаyа) пронађено је тијело 27-годишње руске држављанке. Према писању руског "Комерсанта" полиција је за њену смрт осумњичила држављанина Индије, који је према писању медија био њен партнер.
Мушкарац који је био с њом у соби сам је сишао до особља хотела и пријавио да је жена преминула, наводе руски медији.
Полицијска станица у провинцији Чонбури примила је дојаву о случају у петак, 27. новембра, око 11.30 по локалном времену.
Инциденту је, према досадашњим информацијама, претходила свађа која је избила око четири сата ујутру. Неколико сати касније осумњичени је сам обавијестио особље хотела о смрти жене.
Kommersant reports that a 27-year-old Russian woman has been found dead in a hotel room in Pattaya, Thailand, following an altercation with her 41-year-old Indian boyfriend.
The woman, identified as Renata Siraeva from Yoshkar-Ola, was a professional cosplayer who frequently travelled to Thailand, according to SHOT.
The room reportedly contained a broken mirror and traces of blood, while her boyfriend admitted to police that they had fought and that he had struck her in the face. He claims he subsequently went to sleep and discovered her body the following morning.
SHOT reports that investigators are also considering suicide after finding nearly empty medication packets in the room, but the exact cause of death remains undetermined, with forensic examinations continuing.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) November 28, 2026
Истражитељи су потврдили да су у соби затекли трагове борбе. Према медијским извјештајима, поред тијела пронађени су разбијено огледало и крхотине стакла, а у соби су били видљиви и трагови крви.
Тачан узрок смрти још није утврђен и тијело је превезено на обдукцију. На случају раде судски вјештаци. Осумњичени је наводно изјавио да је током свађе дошло до физичког сукоба, преноси Индеx.хр.
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