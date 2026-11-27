Аутор:АТВ редакција
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Пет особа примијећено је како у јутарњим сатима излазе из канализације на Менхетну, што је најновији у низу мистериозних случајева појављивања такозваних људи-кртица, саопштила је полиција.
Група непознатих особа примијећена је прошле сриједе, око пет сати ујутру, када су изашли из канализационог шахта у близини Друге авеније и Источне 17. улице.
Објављене фотографије приказују ове необичне “истраживаче” са лампама, лопатама и радним рукавицама, непосредно пошто су се појавили на површини.
Надлежни наводе да су из канализације, највјероватније, изашли једна жена и четворица мушкараца. Њих петоро потом се укрцало у црвену лимузину, за чијим је воланом била још једна жена, након чега им се изгубио сваки траг.
За сада нико није ухапшен, а истрага о овом догађају је у току, преноси "Њујорк Пост".
Овај случај представља посљедњи у низу сумњивих улазака у њујоршки канализациони систем, током протеклих мјесеци, због чега су се поново појавила питања о мистериозним групама - названим људи-кртице, које истражују подземље града.
Полиција је навела да је још једна група урбаних истраживача примијећена 6. октобра, у раним јутарњим сатима, како излази из канализационог шахта на источној страни Менхетна. Ни тада није било јасно због чега су се упустили у такву експедицију.
У септембру су, међутим, ухапшене двије особе пошто су откривене током истраживања канализације у истом дијелу града.
Њихова авантура одвела их је до простора испод хотела у којем је боравио израелски премијер Бењамин Нетанјаху, током засједања Генералне скупштине Уједињених нација, навели су полиција и извори упознати са случајем.
Један од двојице оптужених, иначе држављанин Венецуеле, рекао је надлежнима да је ушао у канализацију “трагајући за вриједним предметима који се заглаве у одводима”.
Ипак, стручњаци упозоравају да је мала вјероватноћа да се злато, сребро и други вриједни предмети заиста могу пронаћи у подземним канализационим системима, преноси "Телеграф".
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