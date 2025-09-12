Младић (18) аудијем прегазио дјечака (12)

Извор:
Информер
12.09.2025
16:25
Коментари:0
Тинејџер (18) прегазио је аудијем дјечака (12) у Нидернхалу у Њемачкој након свађе испред супермаркета.
У четвртак увече, тинејџер и његова дјевојка су се посвађали са двојицом дјечака на паркингу, а разлог сукоба још није познат.
Када су дјечаци кренули са паркинга, тинејџер их је колима пратио, а затим су прегазили једног од њих који је био на бициклу.
Након ударца дијете је пало на земљу, док је његов друг на срећу остао неповређен.
Љекари су дјечаку одмах на лицу мјеста констатовали смрт.
Тинејџер, који је прегазио дјечака је ухапшен и очекује се да ће данас изаћи пред судију.
Још увијек није познато да ли су се он и жртва познавали.
Нидернхал се налази у округу Хоенлое на сјевероистоку Баден-Виртемберга, под утицајем Франонске монархије. Општина припада региону Хајлброн-Франконија и има нешто више од 4.000 становника.
UNFASSBAR:— 𝐙𝐮𝐤𝐮𝐧𝐟𝐭𝟑𝟕 - Bernd F. - F wie Freiheit! 🗽 (@zukunft37) September 12, 2025
Ein 18-Jähriger hat laut Polizei in #Niedernhall ein Kind (12) überfahren. Der Junge starb noch vor Ort.
Zuvor gab es einen harmlosen Streit zwischen dem Kind und dem Autofahrer, daraufhin fuhr der Fahrer den Jungen tot!
Einfach UNGLAUBLICH! 😒
DEUTSCHLAND, 2025! 😧🤬 pic.twitter.com/TNt8R0MkcP
