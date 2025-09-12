Logo
Младић (18) аудијем прегазио дјечака (12)

Извор:

Информер

12.09.2025

16:25

Фото: Pixabay

Тинејџер (18) прегазио је аудијем дјечака (12) у Нидернхалу у Њемачкој након свађе испред супермаркета.

У четвртак увече, тинејџер и његова дјевојка су се посвађали са двојицом дјечака на паркингу, а разлог сукоба још није познат.

Када су дјечаци кренули са паркинга, тинејџер их је колима пратио, а затим су прегазили једног од њих који је био на бициклу.

Након ударца дијете је пало на земљу, док је његов друг на срећу остао неповређен.

Љекари су дјечаку одмах на лицу мјеста констатовали смрт.

Тинејџер, који је прегазио дјечака је ухапшен и очекује се да ће данас изаћи пред судију.

Још увијек није познато да ли су се он и жртва познавали.

Нидернхал се налази у округу Хоенлое на сјевероистоку Баден-Виртемберга, под утицајем Франонске монархије. Општина припада региону Хајлброн-Франконија и има нешто више од 4.000 становника.

