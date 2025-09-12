Младић (18) из Албаније погинуо током полицијске потјере

12.09.2025
Један Албанац (18) је погинуо, а његов друг (19), за ког се вјерује да је возио, повријеђен је након што су се колима закуцали у стуб током потјере у Италији.
Према писању италијанских медија, они су наводно украли аутомобил, и током полицијске потјере ударили су у стуб а онда у неколико паркираних аутомобила дуж улице.
Албанац (18) је погинуо на лицу мјеста, док је његов друг (19), за ког се вјерује да је био за воланом, хоспитализован са лакшим повредама.
Према првим информацијама, двојица младића у аудију побјегла су са мјеста догађаја, а да нису се зауставили ради контроле патролног возила. Утврђено је да је аутомобил у којем су путовали украден, а полицајци су га уочили у улици Виа Толмино. Патролно возило се приближило возилу да провјери док је оно било заустављено на црвеном свјетлу, али чим се упалило зелено свјетло, двојица мушкараца су одјурила. Услиједила је потјера која је трајала неколико минута у улици Виа Андреа. Због велике брзине, патролно возило их је изгубило и, настављајући низ пут, пронашло је аутомобил који је ударио у стуб.
Патролно возило и аутомобил двојице младића никада нису дошли у контакт, нити су полицајци били свједоци судара. Двојици младића је одмах указана помоћ. Деветнаестогодишњи возач, без кривичног досијеа, лакше је повријеђен. Нажалост, осамнаестогодишњи путник је преминуо на лицу мјеста. Младић је већ имао претходне осуде за крађу и отпор хапшењу.
