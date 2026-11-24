Аутор:АТВ редакција
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Двадесетседмогодишњи држављанин БиХ ухапшен је у Бечу након што је, према сумњама полиције, физички напао своју 52-годишњу партнерку и пријетио јој смрћу.
Инцидент је добио додатни епилог током полицијске интервенције, када су повријеђена и двојица полицајаца који због задобијених повреда нису могли наставити радну смјену.
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Према писању аустријске новинске агенције АПА, коју преноси Дер Стандард, полиција је у понедјељак око 11:30 сати добила пријаву о породичној свађи у стану у улици Хиттелдорфер Страсе, у бечком округу Рудолфсхеим-Финфхаус.
Полицајци су по доласку затекли 27-годишњег грађевинског радника из БиХ, за којег је утврђено да је имао око 1,2 промила алкохола у крви. Сумњичи се да је партнерку ударао рукама, ногама и кољенима, те јој упућивао пријетње смрћу.
Како наводи Дер Стандард, сукоб је наводно избио због новца који је мушкарац, према властитим тврдњама, позајмио породици своје партнерке.
Ситуација је додатно ескалирала када је мушкарац, према полицијским наводима, постајао све агресивнији и физички насрнуо на службенике који су интервенисали.
Приликом покушаја хапшења пружао је снажан отпор, а у нагуравању су повријеђена двојица полицајаца. Обојици је медицинска помоћ указана у болници, након чега због повреда нису били способни наставити смјену.
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Након интервенције 27-годишњаку је изречена забрана уласка у заједнички стан и приближавања партнерки, као и привремена забрана посједовања оружја, преноси РадиоСарајево.
Током испитивања осумњичени је негирао да је физички напао партнерку. По налогу тужилаштва против њега је поднесена пријава, али је након тога пуштен да се брани са слободе.
Његова 52-годишња партнерка није се изјаснила о наводном разлогу који је претходио сукобу.
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