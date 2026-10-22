Младић из БиХ ухваћен са 50 килограма хашиша у Данској

Аутор:АТВ редакција
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Суд у данском Хернингу осудио је јуче, 21. октобра, држављанина Босне и Херцеговине на казну од годину дана због посједовања 50 килограма хашиша.
Половина казне (шест мјесеци) је условна са роком провјере од годину дана. Такође му је изречена и опомена пред протјеривање из Данске.
Како стоји у саопштењу полиције Централног и Западног Јутланда овај 24-годишњи држављанин Босне и Херцеговине ухваћен је са 50 килограма хашиша, које је посједовао у сврху даље препродаје.
Полиција је зауставила његов аутомобил 17. септембра 2024. године ради контроле у близини некадашње гостионице Røgind Кро, источно од града Ringkøbinga, када је у возилу и пронађена ова велика количина дроге.
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Осуђен је према члану 191 данског Кривичног закона, који се односи на тежа кривична дјела кријумчарења и препродаје наркотика, за шта је запријећена казна и до 10 година затвора, пишу Независне новине.
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