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Младић из БиХ ухваћен са 50 килограма хашиша у Данској

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22.10.2026 15:45

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Суд у данском Хернингу осудио је јуче, 21. октобра, држављанина Босне и Херцеговине на казну од годину дана због посједовања 50 килограма хашиша.

Половина казне (шест мјесеци) је условна са роком провјере од годину дана. Такође му је изречена и опомена пред протјеривање из Данске.

Како стоји у саопштењу полиције Централног и Западног Јутланда овај 24-годишњи држављанин Босне и Херцеговине ухваћен је са 50 килограма хашиша, које је посједовао у сврху даље препродаје.

Полиција је зауставила његов аутомобил 17. септембра 2024. године ради контроле у близини некадашње гостионице Røgind Кро, источно од града Ringkøbinga, када је у возилу и пронађена ова велика количина дроге.

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Осуђен је према члану 191 данског Кривичног закона, који се односи на тежа кривична д‌јела кријумчарења и препродаје наркотика, за шта је запријећена казна и до 10 година затвора, пишу Независне новине.

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Тагови :

хапшење

Држављанин БиХ

Данска

хашиш

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