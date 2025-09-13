Logo

Могао би бити стријељан: Трамп позвао да се Тајлеру Робинсону изрекне смртна казна

13.09.2025

16:16

Могао би бити стријељан: Трамп позвао да се Тајлеру Робинсону изрекне смртна казна
Фото: X/@HustleBitch_/screenshot

Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство десничарског активисте Чарлија Кирка, могао би да добије смртну казну и да буде стрељан, али поступак би могао да потраје годинама.

Амерички предсједник Доналд Трамп више пута је позивао на “брзо суђење” како би се убрзао амерички правосудни систем, послије атентата на Чарлија Кирка и убиства младе Украјинке Ирине Зарутске.

Тајлер Робинсон (22) налази се у притвору. Након хапшења, Робинсон је у почетку разговарао са припадницима органа реда, али је брзо заћутао у петак ујутру након што је ангажовао адвоката, рекли су извори упознати са случајем за ЦНН.

Трамп је раније позвао да му се изрекне смртна казна. Полиција тврди да је студент из Јуте признао оцу да је пуцао у Трамповог сарадника Чарлија Кирка, пише лист Сан.

Стрељачки вод као казна

Уколико буде осуђен на смрт, Робинсон би могао да буде погубљен пред стрељачким водом, метода коју дозвољава Јута, једна од свега три америчке савезне државе које је користе.

Недавно је требало да буде извршено погубљење убице Ралфа Мензиса на овај начин, али је Врховни суд стопирао одлуку. Посљедње погубљење пред стрељачким водом у САД десило се у Јужној Каролини у априлу, послије 15 година паузе.

“Процес би могао да траје и до пет година”

Упркос Трамповим захтевима за брзом и суровом правдом, амерички правници упозоравају да би поступак могао да траје годинама.

Сем Басет, адвокат из Остина, рекао је за америчко издање “Сана” да би процес могао да траје најмање три до пет година, чак и ако би Робинсон био осуђен на доживотну робију без могућности помиловања.

Басет је додао да би случај могао да буде пребачен са државног на савезни ниво, због политичке осетљивости атентата и Трамповог беса због убиства његовог блиског сарадника, пише америчко издање листа ''Сан''.

''Био бих изненађен да се суђење одржи прије 2026. године'', рекао је он.

Чарли Кирк

Тајлер Робинсон

Доналд Трамп

Смртна казна

