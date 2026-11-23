Аутор:АТВ редакција
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Шеснаестогодишња Клои Вотсон Дрансфилд убијена је у Великој Британији након што ју је, према наводима тужилаштва, њен дечко одвео на договорени обрачун са љубавном супарницом.
Осамнаестогодишња Кејла Смит признала је да је убила тинејџерку, задавши јој пет убода ножем у врат и леђа, док се двојици младића и даље суди због њихове наводне улоге у злочину.
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Како преноси британски "ИТВ Њуз", стручњаци за криминологију овај случај описују као изузетно риједак злочин, какав се виђа једном у генерацији.
Трагедија се догодила у раним јутарњим сатима 28. марта 2026. године, након вишемјесечних тензија између Клои и Кејле због осамнаестогодишњег Блејка Даулинга, који је повремено био у вези са обје дјевојке.
Према свједочењима изнијетим пред Крунским судом у Лидсу, Клои је пристала на физички обрачун, али је вјеровала да ће се сукобити без употребе оружја.
Даулингова мајка описала је Кејлу као љубоморну и опсједнуту његовом везом са Клои.
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Једна од пријатељица убијене дјевојке испричала је да је непосредно прије злочина разговарала са њом путем видео-позива и чула како Кејла телефоном пријети Даулингу, захтевајући да не буде са другом дјевојком.
Према њеном свједочењу, Кејла је тада запријетила Клои да ће је убости ножем у грло.
Даулинг је, према тврдњама тужилаштва, потом позвао такси којим је заједно са Клои отишао до Кејлине куће, гдје је требало да се одржи обрачун.
На снимцима сигурносних камера види се како Кејла, држећи нож, креће према шеснаестогодишњакињи, док је прати њен деветнаестогодишњи пријатељ Арчи Рајкрофт.
Клои је задобила пет убода у врат и леђа.
Према свједочењима са суђења, на њеним рукама нису пронађене одбрамбене повреде, што указује на могућност да је угледала нож, окренула се и покушала да побјегне.
Њене сандале пронађене су недалеко од тијела, а претпоставља се да их је изгубила покушавајући да умакне нападачици.
Иако су се мјесецима сукобљавале и Кејла јој је раније наводно више пута пријетила, двије дјевојке се прије кобног сусрета никада нису видјеле уживо.
Посебно потресан детаљ изнијет је током наставка суђења, када је Арчи Рајкрофт изјавио да се Даулинг смијао док је његова дјевојка нападана ножем.
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Према његовим ријечима, Даулингу је читав догађај дјеловао смијешно.
Ове тврдње део су исказа оптуженог и нису представљене као правоснажно утврђене чињенице.
Тужилаштво сматра да је Даулинг имао активну улогу у организовању сукоба јер је наручио такси, довео Клои на мјесто обрачуна и тиме, према оптужби, помогао и охрабрио Кејлу.
Рајкрофт се терети да је пратио нападачицу, покушавао да сними насиље и пружао јој подршку.
Обојица су оптужена за убиство и убиство без предумишљаја, али негирају кривицу.
Тужилаштво је такође навело да су се Кејла и Рајкрофт смијали и шалили приликом хапшења, док су користили азот-субоксид, познат као гас за смијање.
Сигурносне камере нису забиљежиле сам тренутак убиства, али се на снимцима види како се Кејла приближно минут након напада враћа у кућу у којој је живјела са дједом.
Када је њен деда рекао да ће позвати полицију, одговорила му је: "Не можеш да зовеш полицију, она је мртва".
Деда је позвао хитну помоћ приближно 37 минута након напада, а један комшија видео га је како покушава да реанимира повријеђену дјевојку.
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Клои је проглашена мртвом по доласку у болницу.
Кејла Смит првобитно је признала блаже кривично дјело убиства без намјере, али је другог дана суђења прошле недјеље променила исказ и признала убиство.
Због тога јој сљедује обавезна казна доживотног затвора, док судија тек треба да одреди минимални период који мора да проведе иза решетака прије него што стекне право да затражи условни отпуст.
Поступак против двојице младића се наставља.
Иако је случај изазвао велико узнемирење јавности, а стручњаци наглашавају да убиство Клои не представља уобичајен образац насиља ножевима у Великој Британији.
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Др Ерин Сандерс-Макдона са Универзитета у Кенту изјавила је да никада није чула за сличан случај у којем је једна млада жена на овакав начин ножем убила другу.
"Овај случај је потпуно изузетан. То је врста догађаја која се дешава једном у генерацији", оцијенила је она.
Према подацима које наводе саговорници аустралијског портала, број убистава почињених ножем у Великој Британији смањен је за 26 одсто и налази се на најнижем нивоу у посљедњих 35 година.
Ипак, стручњаци упозоравају да статистички пад насиља не значи да је проблем нестао, посебно међу младима, гдје сукоби, љубомора, друштвени притисак и присуство оружја могу довести до трагичних посљедица.
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