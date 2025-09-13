Москва одговорила на оптужбе Варшаве: Физички је немогуће

Извор:
Танјуг
13.09.2025
10:51
Коментари:0
Стални представник Русије при Уједињеним нацијама Василиј Небензја рекао је у Савјету безбједности да физички није било могуће да руски дронови упадну у пољски ваздушни простор и оптужио Варшаву да пребацује кривицу на Москву без икаквих доказа.
"Московски напади 10. септембра били су усмјерени на војно-индустријске објекте у Украјини. Са максималним дометом дронова од 700 километара, физички је немогуће да они стигну до пољске територије. Руско Министарство одбране изразило је спремност да се укључи у професионални дијалог и консултације са Министарством одбране Пољске", изјавио је Небензја, преноси Танјуг.
Он је том приликом позвао пољске колеге да, како каже, "искористе ове приједлоге умјесто да се баве мегафонском дипломатијом на мултилатералним платформама".
Државни секретар Пољске Марцин Босацки рекао је да су руски званичници више пута оптуживали друге, прије свега Украјину и њене савезнике, да се баве терористичким нападима коришћењем дронова за циљање инфраструктуре и цивилних подручја.
"Супротно је истинито, јер Руска Федерација користи ово оружје против цивила. Свака руска оптужба на крају се испостави као признање. Први пут у историји, пољска делегација је затражила састанак Савјета безбједности како би се објавило да је Руска Федерација намерно нарушила ваздушни простор Пољске. Такви инциденти су се дешавали и раније, али је пољски територијални интегритет намјерно нарушен у невиђеним размјерама. Знамо да то није била грешка. Понављам, није била грешка", рекао је Босацки.
Андреј Мељник, стални представник Украјине при УН, оцијенио је да смо данас удаљенији од мира него икада, додајући да је биланс људских жртава катастрофалан.
"Прије само два дана, Москва је одлучила да није довољно да настави да убија Украјинце. Ово није била техничка грешка, већ свјесна одлука Русије да пређе још једну црвену линију и тестира стрпљење међународне заједнице", рекао је Мељник, коментаришући упад руских дронова у ваздушни простор.
