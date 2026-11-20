Аутор:АТВ редакција
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Москва се нада ће Београд, послије формирања Владе Србије, наставити исти курс оријентисан на јачање односа са Русијом, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Отворени смо за контакте са свим земљама које то желе, наравно на бази узајамног уважавања", навела је Захарова и подсјетила да се руски амбасадор у Београду Александар Боцан-Харченко састао са представницима "Студентске листе".
Она је додала да избалансирана политика Србије изазива бијес Брисела, који жели да забије клин у односе Београда с Москвом.
Каже да је избалансирана политика Београда у супротности са опредјељењем ЕУ да и силом прошире круг земаља које воде политику чији је циљ наношење стратешког пораза Русији.
"Србија се не прикључује санкцијама Русији јер не жели да изда земљу која се увек борила за интересе Србије, али и зато јер се ради о незаконитим поступцима са аспекта међународног права", рекла је Захарова.
Коментаришући извештај Спољне обавјештајне службе Русије /СВР/ да ЕУ жели да унесе раздор у "Студентску листу" јер не жели да се одрекне Косова и да уведе санкције Москви, Захарова је рекла да понашање ЕУ није ништа ново, јер се одавно ради на томе да се забије клин у односе Србије и Русије и да се Србија потчини, преноси Срна.
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"Земљама кандидатима се заврћу руке а све да би се солидарисале са политиком ЕУ и санкцијама које штете управо онима који су их увели, којима се уништава национална економија, култура, образовање земаља. Политика рестрикција ЕУ дала је контраефекат", истакла је Захарова.
Она је додала да је Русија увијек за пријатељске односе са сусједима и другим државама, што је, између осталог, потврдила и пројектом "Сјеверни ток", пренио је "Спутњик".
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