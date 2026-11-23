Аутор:АТВ редакција
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Провокативни поступци Талина усмјерени против Москве су на ивици покретања отвореног рата Естоније са Русијом, саопштено је из руског Министарства спољних послова.
"Естонија наставља да активно пружа подршку кијевском режиму, прећутно отварајући ваздушни простор за летове украјинских дронова за извођење напада на сјеверозапад Русије", наводи се у саопштењу.
Из Министарства истичу да Талин покушава да омете кретање руских теретних бродова у Балтичком мору, истиче се у објави.
Након што је раније током дана Министарство позвало на разговор отправника послова Естоније у вези са одлуком Талина да затвори граничне прелазе са Русијом, у саопштењу је наведено да је естонски дипломата поново обавијештен да су такве провокативне и изузетно опасне акције на ивици покретања отвореног рата са Русијом.
У саопштењу се истиче да је естонском дипломати речено да ће његовање непријатељства према Русији и надаље имати дестабилизујући ефекат на ситуацију у региону.
Из Министарства су нагласили да Русија задржава право да предузме свеобухватне политичке и дипломатске мјере да би заштитила националне интересе и законска права руских грађана, преноси Срна.
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