Аутор:АТВ редакција
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Русија жели мир, предсједник Владимир Путник је отворен за преговоре у вези са рјешењем у Украјини, укључујући и ЕУ, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"У почетку смо жељели да разговарамо са Европљанима како бисмо видјели у којој мјери би могли да допринесу миру. Европљани су рекли да не желе да се ангажују са нама на билатералној основи", изјавио је Песков бјелоруском новинском порталу "Њуз".
Он је додао да се чини да ЕУ није заинтересована да помогне у рјешавању украјинске кризе.
Истакао је и да да Русија наставља контакте са САД у контексту украјинског рјешења.
Песков је навео да би Русија прво жељела да разумије став Европске уније о рјешењу у Украјини прије проширења формата трилатералних преговора.
"Тешко је рећи како ће се ствари одвијати одавде. Наравно, одлуку ће донијети предсједник Владимир Путин", закључио је Песков, преноси Срна.
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