Мртва беба пронађена на факултету, ухапшена мајка

Извор:

АТВ

09.09.2025

16:29

Фото: Фејсбук

Траје истрага о смрти новорођенчета пронађеног у врећи за смеће у Кентакију, а навијачица Лејкен Снелинг (21) пуштена је да се брани са слободе уз кауцију.

Снелинг је ухапшена 30. августа након што је полиција, позвана због дојаве о беби без знакова живота, у њеном ормару открила стравичан призор, пише "Унилад".

Тијело новорођенчета било је умотано у ручник и стављено у црну врећу за смеће. Убрзо је утврђено да је мајка дјетета Снелинг, 21-годишња студенткиња из Тенесија. Оптужена је за манипулисање физичким доказима и прикривање рођења дјетета.

Један студент на ДНК тестирању

На суду се изјаснила да није крива те је пуштена уз кауцију од 100.000 долара.

вртић

Градови и општине

Инспекција забранила рад јаслицама у Приједору

Лејкен Снелинг, поријеклом из Тенесија, бивша је чланица навијачког тима Универзитета Кентаки, али према посљедњим информацијама, више није студент.

Мјесецима прије хапшења, на друштвеним мрежама објављивала је фотографије с кошаркашем Конором Џорданом, за којег се вјеровало да јој је дечко. Није познато је ли он отац дјетета.

У међувремену, други студент Изаја Хол, за којег се тврди да је био у вези са Снелинг прије Џордана, подвргнуо се ДНК тестирању. Његов отац Џастин Смит то је потврдио.

"Обавља се ДНК тест, већ је у току. Изаја је то учинио како би сазнао је ли он отац", изјавио је.

Израел бомбардовао Доху

Свијет

Огласио се Катар након бомбардовања Дохе

Додао је како би резултати могли бити познати за неколико седмица.

Непознат узрок смрти

Снелинг није јавно коментарисала оптужбе, али према налогу за хапшење до којег је дошао "ЛЕКС 18 Њуз", признала је да је родила и прикрила рођење уништењем свих доказа те стављањем свих предмета које је користила за чишћење у црну врећу за смеће, укључујући и дојенче, које је било умотано у ручник.

"Дејли Мејл" је пренио објаву коју је Снелинг подијелила на ТикТоку прије хапшења.

илу-чоколадно млијеко-09092025

Здравље

Ово помаже у изградњи и опоравку мишића након вјежбања

У видеу је, кроз емотиконе, приказала своје жеље за ову годину, а оне су укључивале заручнички прстен, кућу, новац и слику жене која храни бебу на бочицу.

Обдукција за сада није дала коначан одговор о узроку смрти бебе. Канцеларија мртвозорника округа Фајет провешће додатне, опсежне анализе како би се утврдило како је дојенче преминуло.

Још увијек није јасно је ли Снелинг родила живо дијете, мртворођенче или је имала спонтани побачај.

Ваља напоменути да је побачај у Кентакију илегалан, осим у случајевима када је живот мајке угрожен.

Коментари (0)
