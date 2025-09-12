Мржња према муслимана у Аустралији достигла "незапамћен ниво"

12.09.2025
08:54
Коментари:0
Аустралијски премијер Ентони Албаниз изјавио је у петак, 12. септембра, да ће његова лијево-центристичка влада размотрити препоруке независног извјештаја о исламофобији, који указује да је антимуслиманско расположење у земљи достигло "незапамћен ниво".
Независни извјештај, који је објавио владин специјални изасланик за борбу против исламофобије, наводи да је нормализација исламофобије у Аустралији постала толико раширена да се многи инциденти више ни не пријављују, пише Ројтерс.
"Реалност је да исламофобија упорно постоји у Аустралији, понекад се игнорисала, понекад негирала, али никада није у потпуности адресирана", рекао је Афтаб Малик на конференцији за новинаре у Сиднеју, којој је присуствовао и Албаниз.
"Видјели смо јавна вријеђања, графите, видјели смо да су муслиманске жене и дјеца мете, не због онога што раде, већ због тога ко су и шта носе", додао је.
Извјештај на 60 страница предлаже 54 препоруке влади, међу којима су и покретање истраге о дискриминацији на основу вјере те анализа утицаја исламофобије на друштвену кохезију и демократију.
Малик је именован прошле године да препоручи кораке за спречавање антимуслиманске мржње, након што је Аустралија забиљежила пораст антисемитских и исламофобних инцидената од тренутка када је Израел покренуо одмазду на напад палестинске милитантне групе Хамас прије готово двије године.
"Напади у Израелу 7. октобра 2023. представљају најновију прекретницу, након које је исламофобија достигла незапамћене нивое", наводи се у извјештају.
Од почетка сукоба, Регистар исламофобије забиљежио је повећање инцидената мржње од 150 одсто до новембра 2024. године. Албаниз је поручио да је таргетирање Аустралијанаца на основу њихових вјерских увјерења напад на темељне вриједности земље, те да ће "пажљиво размотрити" препоруке извјештаја.
"Аустралијанци би требали да се осјећају сигурно у било којој заједници, морамо искоријенити мржњу, страх и предрасуде које хране исламофобију и подјеле у нашем друштву", поручио је.
Албаниз је раније именовао и изасланика за антисемитизам, чији је извјештај у јулу препоручио ускраћивање финансирања универзитетима који не штите јеврејске студенте, као и провјеру апликација за визе и странаца због екстремистичких ставова.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму