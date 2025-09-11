Мумифицирано тијело мајке крила у стану: Станари се годинама жалили на смрад

Извор:
Италијанска полиција пронашла је мумифицирано тијело Франческе Патинато, сакривено у кревету испод покривача.
Њена кћерка, мајчино је тијело скривала у стану најмање годину дана, а за то вријеме наставила је водити привидно нормалан живот.
"Нисмо видјели никога, нити се чуло ишта. Као да нису постојале", испричали су станари.
Полиција је открила мумифицирано тијело испод гомиле покривача када су интервенисали након вишеструких притужби станара због неугодног мириса који се ширио стубиштем.
Такође, син преминуле жене, који живи у Ђенови, пријавио је да не може ступити у контакт с мајком и сестром.
На терен су изашли полиција, ватрогасци и локална опходња, који су у стан морали ући кроз прозор, јавља Кориере.ит.
"Већ пар година осјећамо тај смрад. Али кад би јој се звонило, није одговарала нити отварала. Рекли су ми да је мртва најмање годину дана. И ми смо то иронично нагађали, јер нам је кћи у ријетким приликама спомињала мајку, иако је нисмо виђали. Нико, међутим, није вјеровао да је то заиста тако", испричала је станарка.
Друга станарка је испричала је кћерка убијене жене увијек говорила да живи с мајком, иако мајку нико није видио годинама.
"Посљедњи пут сам причала са њом прије отприлике четири мјесеца, случајно на стубишту. Рекла ми је да јој је мама у кревету, да се мало теже креће, али да је добро. Не знам ништа више јер се с њима готово никада нисмо виђали", надодала је.
Шездесетогодишњакиња је одмах након открића одведена на психијатријски одјел болнице у Бергаму, гдје се сада налази под надзором љекара, пише дневник.хр.
Стан је у међувремену запечаћен и под казненом је истрагом. Тужилаштво је отворило предмет, а обдукција ће показати тачан узрок смрти.
