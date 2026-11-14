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Мушкарац из БиХ осуђен у Аустрији: Због ТВ претплате запосленици пријетио бомбом

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АТВ редакција
14.11.2026 09:54

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Спор око плаћања претплате за Аустријску радио-телевизију (ОРФ) завршио је на суду у Корушкој након што је 62-годишњи држављанин Босне и Херцеговине током телефонског разговора запосленој запријетио насиљем и постављањем бомбе.

Незапослени 62-годишњак у четвртак је одговарао пред Земаљским судом у Клагенфурту због кривичног дјела тешке принуде. Цијели случај почео је још у мају, када је мушкарац поднио захтјев за ослобађање од плаћања претплате за ОРФ.

Будући да су му уплатнице наставиле стизати упркос захтјеву, 23. јула позвао је кориснички центар.

На позив му се јавила запослена у Њемачкој, а разговор је убрзо ескалирао. Изнервирани мушкарац запријетио је да ће је ударити када дође у Клагенфурт, а затим је додао и да ће употријебити бомбу ако му наставе слати рачуне. Запослена је пријетње схватила озбиљно и пријавила га полицији.

Судија му изрекао условну казну, али на крају ипак ослобођен плаћања

Како преноси аустријски Клајне цајтунг (Kleine Zeitung), ово му није био први овакав инцидент. Прије неколико година већ је био кажњен са 1.000 евра јер је током телефонског позива такође пријетио детонацијом бомбе. Судија Герхард Пелингер-Соре (Gerhard Pöllinger-Sorré) истакао је током суђења да се такво понашање више не смије толерисати, пише Хојте (Heute).

Оптужени је на суду признао кривицу, извинивши се ријечима да је био у изузетно тешкој ситуацији. Суд му је на крају изрекао условну затворску казну у трајању од једанаест мјесеци, уз период провјеравања од три године. Пресуда је одмах постала правоснажна јер су се и оптужени и тужилаштво одрекли права на жалбу.

Ипак, апсурд цијеле ситуације јесте то што је мушкарац на суду потврдио да му је првобитни захтјев у међувремену одобрен те је сада и званично ослобођен плаћања претплате за ОРФ.

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Тагови :

Аустрија

пријетња

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