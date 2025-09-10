Logo
Мушкарац избо ножем наставника и ученика у школи

10.09.2025

15:52

Мушкарац избо ножем наставника и ученика у школи

Француска полиција ухапсила је мушкарца који је ножем избо наставника и ученика у школи хортикултуре у јужном француском граду Антибу.

"Нападач је ухапшен, више не представља пријетњу", рекао је портпарол полиције.

Полиција је саопштила да је нападач бивши ученик школе, али није могла да пружи детаље о његовим мотивима.

За сада нема информација о стању повријеђених, преноси Срна.

