Мушкарац избо ножем наставника и ученика у школи

Француска полиција ухапсила је мушкарца који је ножем избо наставника и ученика у школи хортикултуре у јужном француском граду Антибу.
"Нападач је ухапшен, више не представља пријетњу", рекао је портпарол полиције.
Полиција је саопштила да је нападач бивши ученик школе, али није могла да пружи детаље о његовим мотивима.
За сада нема информација о стању повријеђених, преноси Срна.
