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Мушкарац напао жену која је возила такси, одгризао јој уво

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04.10.2026 13:35

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

У атинском предграђу Неа Јонија 35-годишњи мушкарац одгризао је уво жени таксисти, пренијели су грчки медији.

Напад се догодио око 01.00 ујутру у Неа Јонији, а најновије информације указују да је 35-годишњак напао жену таксисту јер није имала уређај за платне картице (ПОС), преноси портал Newsit.gr.

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Бијесни клијент је напао жену и одгризао јој уво, а она је након напада одвезена у болницу.

Очевидац напада, који је савладао нападача и спасао жену, детаљно је описао бијес нападача и потврдио да су му уста била крвава на основу чега је закључио да је угризао жену таксисту.

Према његовим ријечима, нападач је изгледао "изгубљено, као да је под утицајем дрога", док је 54-годишња жена била у шоку и плакала је не схватајући шта се догодило.

"Зауставили смо га јер је дивљао. Није био пијан, нисам уопште осјетила алкохол. Али сам га видјела да је изгубљен и да се тетура. Мислим да је био под дејством таблета. Људи који су га видјели рекли су да је луд. Након напада ми је рекао - да ли си поносна на ово, да ли си срећна, да ли се осјећаш добро, а онда га је полиција ухапсила", рекла је повријеђена жена.

Очевидац напада је рекао да је жена била у шоку, да је истрчала и прешла улицу, као и да је 20 минута касније стигла хитна помоћ, док је полиција стигла у првих 10 минута.

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Полицајци су ухапсили починиоца и против њега је поднесена пријава за наношење тешких тјелесних повреда, а жена таксиста је колима хитне помоћи превезена у болницу гдје јој је указана помоћ.

Истрага је у току како би се утврдили узроци напада и психичко стање нападача.

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Тагови :

Атина

такси

физички напад

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