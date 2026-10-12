Мушкарац остао затрпан у пећини, спашен након 26 сати

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Спасиоци на италијанском острву Сардинија извукли су 31-годишњег мушкарца који је био заробљен у пећини 26 сати након одрона стијене. Лука Олмето је био свјестан када је пронађен на дубини од око десет метара.
Олмето је остао заробљен у пећини Горопеду у недјељу поподне, у суровом планинском венцу Урзулеи у централно-источном дијелу острва. Истраживао је пећину са дјевојком, која је ходала неколико метара иза њега и успјела је да избјегне одрон камења. Клизиште је потпуно блокирало улаз, али је она побјегла неповређена и позвала помоћ.
Спасилачки тимови су радили даноноћно како би дошли до заробљеног човјека. Стигли су до њега касно данас поподне након што су ручно уклонили земљу и камење које је блокирало уски пролаз. Олмето је остао свјестан и комуницирао је са спасиоцима све вријеме. Услиједио је захтеван задатак чишћења велике количине материјала који је испунио пећину.
Према извјештају Раи њуза, Олмето је извучен на површину убрзо после 18 часова. Медицинско особље га је стабилизовало на лицу мјеста, а затим је хеликоптером превезен у болницу. У операцији је учествовало око 48 стручњака из Сардинске планинске и спелеолошке спасилачке службе, 30 ватрогасаца и припадника цивилне заштите. Материјал и опрема су допремљени хеликоптером ради обезбеђивања подручја.
Општинско веће Кодронђаноса, града на сјеверозападу Сардиније одакле је Олмето, објавило је на друштвеним мрежама да је цијела заједница доживљавала велику анксиозност током протеклих 24 сата.
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„Пажљиво пратимо ситуацију и надамо се добрим вијестима. Наше мисли су са Луком и његовом породицом и дубоко смо захвални свим спасиоцима који неуморно раде како би га спасили“, наводи се у објави. Поручили су му: „Држи се, Лука – сви Кодронђанови су уз тебе.“
Пећина Горопеду је природна шупљина која је до данас углавном неистражена. Сличан инцидент се догодио у децембру 2024. године, када је 32-годишњи истраживач Отавија Пијана остао заробљен док је истраживао пећину Буено Фонтено близу Бергама у северној Италији.
Пијана је провела 75 сати под земљом на дубини од око 600 метара прије него што су је спасиоци ослободили. Задобила је тешке повреде, укључујући преломе пршљенова, ребара и костију лица. У њеном спасавању, које је привукло широку медијску пажњу, учествовало је 160 стручњака, пише Гардијан.
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