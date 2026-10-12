Logo

Мушкарац остао затрпан у пећини, спашен након 26 сати

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
12.10.2026 20:50

Коментари:

0
На фотографији се види пећина и тунел који води кроз пећину. На крају тунела је свјетлост.
Фото: Pexels/Siarhei Nester

Спасиоци на италијанском острву Сардинија извукли су 31-годишњег мушкарца који је био заробљен у пећини 26 сати након одрона стијене. Лука Олмето је био свјестан када је пронађен на дубини од око десет метара.

Олмето је остао заробљен у пећини Горопеду у недјељу поподне, у суровом планинском венцу Урзулеи у централно-источном дијелу острва. Истраживао је пећину са дјевојком, која је ходала неколико метара иза њега и успјела је да избјегне одрон камења. Клизиште је потпуно блокирало улаз, али је она побјегла неповређена и позвала помоћ.

Сложена спасилачка операција

Спасилачки тимови су радили даноноћно како би дошли до заробљеног човјека. Стигли су до њега касно данас поподне након што су ручно уклонили земљу и камење које је блокирало уски пролаз. Олмето је остао свјестан и комуницирао је са спасиоцима све вријеме. Услиједио је захтеван задатак чишћења велике количине материјала који је испунио пећину.

Према извјештају Раи њуза, Олмето је извучен на површину убрзо после 18 часова. Медицинско особље га је стабилизовало на лицу мјеста, а затим је хеликоптером превезен у болницу. У операцији је учествовало око 48 стручњака из Сардинске планинске и спелеолошке спасилачке службе, 30 ватрогасаца и припадника цивилне заштите. Материјал и опрема су допремљени хеликоптером ради обезбеђивања подручја.

Подршка из родног града

Општинско веће Кодронђаноса, града на сјеверозападу Сардиније одакле је Олмето, објавило је на друштвеним мрежама да је цијела заједница доживљавала велику анксиозност током протеклих 24 сата.

планинари

Србија

Драма на Мучњу: У току спашавање планинара

„Пажљиво пратимо ситуацију и надамо се добрим вијестима. Наше мисли су са Луком и његовом породицом и дубоко смо захвални свим спасиоцима који неуморно раде како би га спасили“, наводи се у објави. Поручили су му: „Држи се, Лука – сви Кодронђанови су уз тебе.“

Сличан случај из 2024. године

Пећина Горопеду је природна шупљина која је до данас углавном неистражена. Сличан инцидент се догодио у децембру 2024. године, када је 32-годишњи истраживач Отавија Пијана остао заробљен док је истраживао пећину Буено Фонтено близу Бергама у северној Италији.

Пијана је провела 75 сати под земљом на дубини од око 600 метара прије него што су је спасиоци ослободили. Задобила је тешке повреде, укључујући преломе пршљенова, ребара и костију лица. У њеном спасавању, које је привукло широку медијску пажњу, учествовало је 160 стручњака, пише Гардијан.

Подијели:

Тагови :

Сицилија

спашавање

пећина

Коментари (0)

Прочитајте више

Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Свијет

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

1 мј

0
Путници на аеродрому.

Свијет

Због ерупције вулкана на Сицилији отказано око 1.000 летова

2 мј

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Свијет

Због пепела из Етне отказани летови на италијанском аеродрому

2 седм

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.

Свијет

Аеродром у Сицилији затворен до сутра

2 мј

0

Више из рубрике

експлозија ватра прасак детонација ватра бомба граната експлозив мина

Свијет

Трагедија на школском излету у Израелу: Тинејџер погинуо, више од 20 повријеђених

35 мин

0
Таласи запљускују шеталиште испред кућа у Лонг Бичу у Калифорнији, у суботу, 10. октобра 2026. године, док се приближава тропска олуја Рејчел.

Свијет

Огромни таласи руше куће на обали Калифорније

44 мин

0
Еконосмиста Џефри Сакс

Свијет

Сакс: Пријетње Русији знак самоубилачког понашања Европе

59 мин

0
Мушкарац преминуо након што је појео кебаб

Свијет

Мушкарац преминуо након што је појео кебаб

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Сутра славимо великог просветитеља: Заштитник је једне посебне професије, ево шта свако треба да уради

20

56

Стрпљење се исплатило: Четири знака у наредних 15 дана рјешавају дугогодишње проблеме

20

50

Мушкарац остао затрпан у пећини, спашен након 26 сати

20

44

Тришић Бабић: Писма Конаковића неће нико читати, он не може поднијети да се Српска одбранила

20

29

Станишић: Све пројекте који долазе на Пале треба да подржимо у пуном смислу те ријечи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима