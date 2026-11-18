Коментари:0
Мушкарац који је, наводно, након тешке несреће на мотоциклу проглашен мртвим, “пробудио се у мртвачници” и прво што је затражио била је - цигарета.
Снимак његовог “повратка у живот”, на којем стоји прекривен бијелим прахом, а који се, према писању медија, користи за припрему тијела за сахрану, убрзо је изазвао лавину реакција на друштвеним мрежама.
На снимку који кружи интернетом (ЛИНК) види се неидентификовани мушкарац, док око њега окупљени мештани у невјерици посматрају шта се догађа. У позадини се чују гласови који тврде да је, умјесто медицинске помоћи, затражио цигарету и упаљач.
Једна особа, наводи се, инсистира на томе да мора да оде на љекарски преглед, с обзиром на то да је претходно био на “ивици смрти”.
Свијет
Повријеђене десетине људи у судару возова у Прагу
Према непотврђеним наводима, инцидент се догодио у близини мјеста Еврени, у нигеријској држави Делта. Мушкарац је, пошто је “погрешно процјењено да је преминуо”, наводно, у петак увече превезен у мртвачницу.
Међутим, свега неколико сати након што је тамо допремљен, наводи се, дошао је свијести, преноси Дејли Стар.
Вијест је изазвала славље међу локалним становништвом. Мјештани су чак почели да дијеле паф-паф, популарну нигеријску посластицу од прженог теста, како би прославили необични “повратак у живот”.
Реакције на друштвеним мрежама биле су подјељене. Док су једни опоравак описивали као “чудо”, други су се питали како је уопште могло да се догоди да буде “проглашен мртвим” и пребачен у мртвачницу без одговарајућег љекарског прегледа.
Једна особа је написала: “Хвала Богу што га нису одмах сахранили“.
Друга је додала: “Какав шокантан преокрет! Када сви помисле да је све готово, Бог још може да напише другачију причу“.
Један корисник из Нигерије тврди да се нешто слично догодило и у његовом крају.
“Ово се догодило око 2011. или 2012. године. Човека су прогласили мртвим, а онда се одједном пробудио на гробљу. Од тог инцидента променили су му име у 'Два живота'“, написао је.
Регион
У директном судару погинуо бивши гранични полицајац
Ипак, околности под којима је мушкарац, наводно, проглашен мртвим и даље нису потпуно разјашњене. Његов идентитет, као ни здравствено стање, нису независно потврђени, а надлежне институције још нису издале званично саопштење.
Регион
1 д0
Свијет
1 д0
Регион
2 д0
Србија
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму