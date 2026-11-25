Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац се самозапалио у улици Краковско предграђе (Krakowskie Przedmieście) у Варшави, наспрам предсједничке палате, испред улаза у Министарство културе и националне баштине. Превезен је у болницу, гдје је смјештен на одјељење интензивне његе.
"Након 17 часова примили смо пријаву о самозапаљењу мушкарца. Мушкарац је превезен у болницу. На мјесту догађаја налазе се полицајци који ће утврдити околности инцидента", изјавила је Моника Качињска из варшавске полиције.
Портпарол Службе државне заштите Богуслав Пјорковски истакао је да су први реаговали припадници те службе, који су мушкарцу пружили помоћ и позвали хитне службе.
Војћех Капчињски из варшавске ватрогасне службе рекао је да је мушкарац, у тренутку доласка ватрогасаца, већ био под надзором екипе хитне медицинске помоћи.
Свједоци догађаја испричали су новинару РМФ ФМ-а да се све одвијало веома брзо. Мушкарац се полио запаљивом течношћу, након чега се запалио.
"Све се догодило у тренутку. Огроман пламен, заиста огроман. Неко је покушао да га угаси јакном, али пламен је био толико велик да је то било тешко. Потом су почели да га гасе ватрогасним апаратима", рекао је таксиста који је свједочио догађају.
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