На ивици рата? Америчка нуклеарна подморница "циља мирно становништво"

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је данас да је распоређивање војске Сједињених Америчких Држава на Карибима "глобална срамота".
Он је упозорио на "озбиљност присуства нуклеарне подморнице која циља мирно становништво".
"Иако америчка влада можда вјерује да ће се Венецуела трести од страха, венецуелански народ ће бити испуњен само негодовањем, бијесом, национализмом и патриотизмом", истакао је Мадуро у интервјуу за ВТВ.
Он је поновио да ће земља одговорити на пријетње и да ће гарантовати мир и безбједност нације.
Мадуро је критиковао термин који медији и међународне агенције користе за описивање ситуације, тврдећи да су изрази попут "тензије расту" еуфемизми који "настоје да нормализују агресију Голијата против Давида, силе против мирне земље".
"Ово није тензија између двије земље, ово је агресија. Нико никада неће понизити Венецуелу, нећемо дозволити никоме да се поклони гринго империји. Борићемо се и бранићемо мир свим снагама", поручио је.
Он је владу САД назвао "краљевима лажних вијести", оптужујући је да се ослања на кампању дезинформација како би "оправдала оно што се не може оправдати" против Венецуеле. Мадуро је нагласио да је ова војна ескалација неоснована и да је дио стратегије "промјене режима" како би се наметнула влада која служи америчкој олигархији.
"Покушаји ширења свих ових прљавих прича усмјерени су против венецуеланских власти како би се постигла промјена власти и преузела контрола над венецуеланском нафтом, гасом и златом", рекао је Мадуро на националној телевизији Венецуеле.
Он је детаљно описао обим распоређивања америчке војске, са присуством осам ратних бродова, 1.200 ракета и нуклеарне подморнице у близини венецуеланског мора.
Овим распоређивањем, додао је, Бијела кућа настоји да потчини венецуелански народ и њихове ресурсе кршећи суверенитет нације.
"Ниједна генерација Венецуеланаца се никада неће понизити пред јенкијевском империјом, ни данас нити ћемо је икада прихватити. Оно што вам могу рећи јесте да ћемо видјети интегрални сјај домовине, са њеним правом на развој, срећу и мир. Освојили смо мир и наставићемо да га освајамо заувијек", закључио је Мадуро.
Такође се осврнуо на 80. годишњицу побједе кинеског народа над јапанском агресијом, повукавши историјску паралелу са отпором Венецуеле империјализму.
"Кина представља консолидацију новог свјетског поретка, у којем људи бране своје достојанство и одбацују потчињавање страних сила", додао је Мадуро.
