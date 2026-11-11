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На листи терористичких организација и удружење из БиХ

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АТВ редакција
11.11.2026 17:55

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На листи терористичких организација и удружење из БиХ

Кривични суд у Каиру уврстио је удружење АКОС из БиХ међу 35 организација из Европе које је Египат на пет година ставио на листу терористичких ентитета. Египатски медији ове организације повезују са Муслиманским братством.

Одлуку је донијело Друго кривично вијеће Кривичног суда у Каиру, које засједа у Бадру, а предмет води Врховно државно тужилаштво за безбједност.

На арапском списку организација удружење из БиХ наведено је као "Удружење за одгој и културу АКОС (БиХ)". Поред 35 организација, суд је на листу терориста уврстио и 36 особа.

У БиХ дјелује Асоцијација за културу, образовање и спорт, скраћено АКОС. На својој званичној страници наводи да јој је сједиште у Сарајеву и да је кровна организација за удружења Свитање у Сарајеву, Извор Селсебил у Живиницама, Пут знања у Зеници, Ватан у Босанској Крупи и АКОС Мост у Санском Мосту. Као предсједник је наведен Асим Смајловић, преноси Кликс.

АКОС је регистрован 2002. године као невладина организација, а бави се образовањем младих, а организује семинаре, стипендије, студентске домове и хуманитарне активности.

АКОС функционише као кровна мрежа за пет локалних удружења у БиХ: Свитање (Сарајево), Пут знања (Зеница), Извор Селсебил (Живинице), Ватан (Босанска Крупа), АКОС Мост (Санског Мост)

На египатском списку су и Вијеће европских муслимана са свим огранцима, Муслимани Француске, Муслиманска асоцијација Британије, Швицарска муслиманска лига и Њемачка исламска заједница. Списак обухвата и исламска удружења у Шведској, Италији, Шпанији, Ирској и Пољској, а из регије су организације из Албаније, тзв. Косова и Сјеверне Македоније.

Списак укључује и седам европских тијела, међу којима су Европско вијеће за фетве и истраживања, Европско вијеће имама и Европски институт за хуманистичке науке.

Одлука је донесена дан након што је Египат Муслиманско братство трајно уврстио на листу терористичких организација, а раније је братство било на тој листи привремено. Египат ову организацију сматра терористичком од децембра 2013. године, након свргавања предсједника Мохамеда Мурсија.

Према египатском Закону број 8 из 2015. године о листама терористичких ентитета и терориста, мјере почињу важити објавом одлуке у службеном гласнику и трају док траје уврштење, осим ако суд другачије не одлучи.

За организације с листе то значи забрану и обуставу дјеловања, затварање просторија и забрану окупљања. Забрањено је и финансирање ових организација, директно или индиректно, као и прикупљање новца и других средстава у њихово име. Замрзавају се новац, имовина и друга средства које организација посједује или контролише, укључујући и приходе ентитета који дјелују преко ње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Терористичка организација

АКОС

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