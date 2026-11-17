Аутор:АТВ редакција
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Више од 2.000 политичких званичника и представника пословне заједнице учествује на Самиту извршних директора Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ у Шенџену.
Присутни су представници из 21 економије чланице АПЕК-а, као и из 13 економија ван овог региона, међу којима су Велика Британија, Француска, Немачка и Швајцарска, преноси Кинеска медијска група.
Рен Хонгбин, предсједник Кинеског савјета за промоцију међународне трговине и предсједник Самита извршних директора АПЕК-а 2026, изјавио је у уводном обраћању да се нада како ће све стране кроз комуникацију и размјену искустава да дају заједнички допринос расту и просперитету азијско-пацифичке заједнице, али и цијелог свијета.
Самит извршних директора, који је важан дио Недјеље састанка лидера АПЕК-а 2026, одржава се данас и сутра у Шенџену.
Учесници скупа из Кине и иностранства разговараће о теми "Нова слика азијско-пацифичке економије и нове могућности за сарадњу", а биће организовани и индустријски и пословни дијалози, преноси Срна.
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