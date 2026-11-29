Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Широм Француске на улице је изашло око 45.000 људи у знак протеста против насиља над женама и раста трошкова живота.
Демонстранти су позвали на брзо усвајање свеобухватног закона о борби против сексистичког и сексуалног насиља над женама и дјецом, који се тренутно разматра у француском парламенту.
Демонстрације су одржане поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, који се обиљежава 25. новембра, јавила је телевизијска кућа БФМТВ позивајући се на МУП.
Како наводи ова телевизија, у Паризу су јуче одржана два одвојена марша, које су организовала феминистичка удружења.
Придружили су им се синдикати, омладинске организације и покрет "Жути прслуци", који већ седмицама протестују због раста цијена, преноси Срна.
Свијет
Француска се суочава са несташицом воде
Полиција је данас саопштила да је око 12.500 људи учествовало у демонстрацијама у Паризу, док су организатори тврдили да је било 55.000 демонстраната.
Протести у Француској почели су средином септембра када су средњошколци изашли на улице у париским предграђима захтијевајући побољшање стања у школама. Касније су им се придружили многе друге групе грађана незадовољне порастом цијена, а акције су се прошириле на друге регионе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму