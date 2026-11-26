Аутор:АТВ редакција
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Француском глумцу Жерару Депардјеу судиће се за силовање глумице у његовој кући у Паризу 2018. године, рекла је његов адвокат Делфин Меје.
Меје је изјавила агенцији АП да ће се Депардје /77/ суочити са суђењем због једног од два наводна силовања која је пријавила глумица Шарлот Арнолд.
Депардје је прије мање од двије седмице одустао од жалбе на пресуду за сексуални напад у одвојеном случају.
Депардје, који је негирао оптужбе за силовање, противи се одлуци истражног судије из августа 2025. године да га пошаље на суђење.
Апелациони суд у Паризу потврдио је данас одлуку о одржавању суђења у вези са једним од два наводна силовања.
Глумица Шарлот Арнолд први пут је поднијела тужбу 2018. године, када је имала 22 године.
Депардје је већ пола вијека једна од најистакнутијих личности француске кинематографије, преноси Срна.
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