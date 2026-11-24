Аутор:АТВ редакција
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Једанаест особа је погинуло у судару аутобуса и камиона на путу Ал Ватан у Рас Ал Хајмаху, једном од седам емирата који чине Уједињене Арапске Емирате (УАЕ), саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова.
У саопштењу МУП-а нису идентификовани погинули нити колико има повријеђених.
У току је истрага о узроку несреће.
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