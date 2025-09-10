Најмање 30 људи повријеђено у судару трамваја и аутобуса у Грчкој

10.09.2025
Најмање 30 људи је повријеђено када се трамвај сударио са паркираним градским аутобусом данас у грчкој луци Пиреј.
Како наводи Катимерини, трамвај је ударио у задњи дио аутобуса након што се зауставио на стајалишту близу фудбалског стадиона Караискакис.
Сматра се да су све повреде лакше.
''Према почетним информацијама и изјавама возача трамваја, он се током путовања осјећао лоше и зато се сударио са аутобусом. Систем за кочење воза у хитним случајевима активиран је пре судара, што је ограничило његову тежину'', саопштила је Служба атинског градског железничког транспорта.
На лицу мјеста биле су и службе хитне помоћи, преноси Срна.
