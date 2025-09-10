Logo
Large banner

Најмање 30 људи повријеђено у судару трамваја и аутобуса у Грчкој

10.09.2025

20:44

Коментари:

0
Најмање 30 људи повријеђено у судару трамваја и аутобуса у Грчкој
Фото: Pixabay

Најмање 30 људи је повријеђено када се трамвај сударио са паркираним градским аутобусом данас у грчкој луци Пиреј.

Како наводи Катимерини, трамвај је ударио у задњи дио аутобуса након што се зауставио на стајалишту близу фудбалског стадиона Караискакис.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Европске санкције више наштетиле Европи

Сматра се да су све повреде лакше.

''Према почетним информацијама и изјавама возача трамваја, он се током путовања осјећао лоше и зато се сударио са аутобусом. Систем за кочење воза у хитним случајевима активиран је пре судара, што је ограничило његову тежину'', саопштила је Служба атинског градског железничког транспорта.

На лицу мјеста биле су и службе хитне помоћи, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Грчка

судар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Европске санкције више наштетиле Европи

Свијет

Сијарто: Европске санкције више наштетиле Европи

11 ч

0
Избио пожар код Подгорице

Регион

Избио пожар код Подгорице

11 ч

0
Јелић за АТВ: ''Бањалука је увијек била расадник талената''

Фудбал

Јелић за АТВ: ''Бањалука је увијек била расадник талената''

12 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик завршио веома успјешну посјету Русији

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner