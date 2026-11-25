Аутор:АТВ редакција
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У пожару цистерне са нафтним дериватима, који је данас избио у египатској покрајини Гиза, погинуло је најмање 30 особа, док је 15 повријеђено.
Према подацима египатског Министарства здравства и становништва, несрећа се догодила изнад Тунела 10, у четврти Варак, недалеко од каирске обилазнице, пише „Ројтерс“.
Египатско Министарство нафте саопштило је да је цистерна, која је у приватном власништву, скренула са пута, сударила се, а потом експлодирала.
BREAKING: At least 21 people have been killed and 15 others injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and burst into flames on Cairo’s Ring Road in Egypt. https://t.co/slHYFQ6JN5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026
На мјесто несреће упућено је 39 возила хитне помоћи, а повријеђени су превезени у три болнице.
Медијска кућа „Ал Арабија Египат“ објавила је снимак на којем се види како ватра гута возила на путу, док се изнад мјеста несреће уздиже густ црни дим.
Из Министарства здравства поручили су да објављени број жртава није коначан. Надлежне службе настављају да прате ситуацију и збрињавају повријеђене.
(Индекс)
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