Аутор:АТВ редакција
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Индонежански спасиоци пронашли су три тијела током потраге за 26 рудара за које се вјерује да су заробљени у поплављеном руднику злата у провинцији Западна Јава, саопштила је данас агенција за потрагу и спасавање.
Рудари су заробљени од понедјељка, на дубини од око 100 метара, након што су обилне кише поплавиле рударско окно, пренио је Ројтерс.
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Три неидентификована тијела извучена су са дубине од 30 до 40 метара.
Спасиоци се суочавају са отежаним условима због уског приступа руднику, клизавог терена и недостатка свјетлости.
Надлежни испумпавају воду из окна како би олакшали потрагу.
"Дубина окна, узак приступ и ограничено освјетљење кључни су фактори при одређивању стратегије потраге, како би спасиоци могли безбједно да раде", рекла је шефица Канцеларије за потрагу и спасавање у Џакарти Десијана Картика Бахари.
Рудник се налази у области Понгкор, у Богору, планинском подручју око 60 километара јужно од Џакарте.
Државна рударска компанија "Антам", која експлоатише злато у Понгкору, саопштила је да се несрећа догодила у нелегалном руднику који није дио њених постројења.
Рударске несреће су честе у Индонезији, гдје експлоатација мањих размјера, често нелегална, представља изазов за надлежне органе због удаљености налазишта природних ресурса, преноси ГласСрпске.
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Према писању портала "Детик", власти су прошле седмице затвориле око 30 рударских јама за експлоатацију злата у другом дијелу Богора.
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