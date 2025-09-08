Након пуцњаве у Јерусалиму, израелска војска опколила неколико села око Рамале

Извор:
Безбједносне снаге Израела (ИДФ) опколиле су данас неколико села у области Рамала како би, наводе, појачале одбрамбене напоре дуж границе Западне обале, а након напада на аутобус у Јерусалиму који су, тврди војска извела двојица Палестинаца из Западне обале из области Рамала.
У току су и претреси кућа и испитивања становника у том подручју, преноси Џерузалим пост.
Наводи се да су нападачи на аутобус у Јерусалиму, а који су убијени одмах на лицу мјеста, били мушкарци у двадесетим годинама из градова на периферији Рамале - Ел Кубеиба и Катане.
У нападу је убијено пет особа, док је најмање 22 повријеђено.
Предсједник и премијер Израела Бен Гвит и Бењамин Нетањаху дошли су на мјесто напада и спроводе процену ситуације са шефовима безбједносних снага.
Напад су поздравили Исламски џихад и Хамас.
