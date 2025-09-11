Накратко укинут полицијски час у Непалу, питање наредног лидера неизвјесно

11.09.2025
09:29
Непалска војска укинула је данас накратко полицијски час у Катмандуу, који је уведен након насилних протеста у уторак, док за грађане остаје неизвјесно ко ће убудуће управљати државом, преноси АП.
Војска, која је преузела контролу над пријестоницом у уторак увече након два дана протеста у којима су спаљене владине зграде и предузећа, укинула је полицијски час на четири сата јутрос, а људи су пожурили да купе пиринач, поврће и месо.
Други су искористили прилику да се помоле у хиндуистичким храмовима, а наоружани војници су чували улице, провјеравали возила и нудили помоћ онима којима је потребна.
Када су протести натјерали премијера Хадгу Прасада Олија да поднесе оставку у уторак, церемонијални предсједник земље Рам Чандра Пудел замолио га је да предводи прелазну владу док се не формира нова.
Оли је ипак побјегао из своје званичне резиденције, а тренутно није познато гдје се налази, док се становници пријестонице питају ко је на власти.
- Мислим да би требало што пре да се одрже избори и да се изаберу нови лидери који су способни да раде за земљу. Послије свега овога, оно што нам је потребно је мир. Мислим да није требало да буде толико разарања, али то се већ догодило - рекао је један власник локалне продавнице.
Ануп Кешар Тапа, пензионисани владин службеник, рекао је да није јасно ко ће водити земљу и да ли ће их људи заиста слушати.
- Да су протести одржани организовано, било би јасно ко води - рекао је он.
Представници демонстраната састали су се у сриједу са војним званичницима у сједишту војске у Катмандуу како би разговарали о прелазном лидеру, а неки од њих су се залагали за Сушилу Карки, популарну бившу предсједницу Врховног суда.
Рехан Раџ Дангал, представник демонстраната, потврдио је да је његова група, Генерација З (зед), предложила војним лидерима да Карки буде на челу привремене владе.
У протестима је настрадало најмање 20 особа, а демонстранти су упали у бројне владине зграде и запалили зграду парламента, као и домове неколико високих политичких званичника.
