Напад на Катар однио животе, расте број мртвих

Арапски медији извјештавају да је пет особа погинуло у нападу у Катару.
Према тренутним информацијама, наводи се да су погинули били чланови Хамаса, али не и дио руководства.
Погинули су син вође Хамаса у Гази Химам ал-Хаја, Халила ал-Хаје, Џихад Лабад Абу Билал и три сарадника, што се вјероватно односи на тјелохранитеље или савјетнике високих званичника Хамаса - Абдулаха Абу Халила, Моамена Абу Омара и Ахмада Абу Малека.
Ово су убијени у нападу на Катар - ФОТО
Израелски званичници су изјавили да су све оптимистичнији да је руководство Хамаса убијено након што је на то мјесто бачено 10 бомби, напомињући да је Хамас у прошлости покушавао прикрити губитак својих лидера.
Огласила се и Бијела кућа из које је званичник казао како је Израел обавијестио СједињенеАмеричке Државе прије него што је извео ваздушне нападе на високе вође Хамаса у главном граду Катара.
