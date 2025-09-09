Logo
Напад на Катар однио животе, расте број мртвих

Извор:

АТВ

09.09.2025

19:23

Напад на Катар однио животе, расте број мртвих
Фото: Screenshot / X

Арапски медији извјештавају да је пет особа погинуло у нападу у Катару.

Према тренутним информацијама, наводи се да су погинули били чланови Хамаса, али не и дио руководства.

Погинули су син вође Хамаса у Гази Химам ал-Хаја, Халила ал-Хаје, Џихад Лабад Абу Билал и три сарадника, што се вјероватно односи на тјелохранитеље или савјетнике високих званичника Хамаса - Абдулаха Абу Халила, Моамена Абу Омара и Ахмада Абу Малека.

Напад у Дохи

Свијет

Ово су убијени у нападу на Катар - ФОТО

Израелски званичници су изјавили да су све оптимистичнији да је руководство Хамаса убијено након што је на то мјесто бачено 10 бомби, напомињући да је Хамас у прошлости покушавао прикрити губитак својих лидера.

Огласила се и Бијела кућа из које је званичник казао како је Израел обавијестио СједињенеАмеричке Државе прије него што је извео ваздушне нападе на високе вође Хамаса у главном граду Катара.

Тагови:

Katar

Doha

Израел

Хамас

napad

bombardovanje

