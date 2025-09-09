Logo
Нападнут Катар, одјекују експлозије у Дохи

Извор:

АТВ

09.09.2025

15:54

Коментари:

0
Нападнут Катар, одјекују експлозије у Дохи
Фото: Screenshot / X

Израел је напао руководство Хамаса у Дохи, рекао је израелски извор за ЦНН, након што се у катарској пријестоници чула експлозија.

Лидери Хамаса годинама користе катарску пријестоницу као сједиште ван Газе.

Један од очевидаца рекао је Ројтерсу да се дим диже изнад главног града Катара, те да се на том подручју чуло пет до шест експлозија.

Катар је једна од двије арапске земље, заједно са Египтом, које посредују у преговорима између Израела и Хамаса, закључује "Тајмс оф Израел".

Милитантна палестинска група Хамас преузела је одговорност за јучерашњи терористички напад у Јерусалиму у којем је убијено шест људи.

Тагови:

Израел

Хамас

Doha

Katar

napad

