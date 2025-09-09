Нападнут Катар, одјекују експлозије у Дохи

Извор:
Израел је напао руководство Хамаса у Дохи, рекао је израелски извор за ЦНН, након што се у катарској пријестоници чула експлозија.
Лидери Хамаса годинама користе катарску пријестоницу као сједиште ван Газе.
Један од очевидаца рекао је Ројтерсу да се дим диже изнад главног града Катара, те да се на том подручју чуло пет до шест експлозија.
Катар је једна од двије арапске земље, заједно са Египтом, које посредују у преговорима између Израела и Хамаса, закључује "Тајмс оф Израел".
Милитантна палестинска група Хамас преузела је одговорност за јучерашњи терористички напад у Јерусалиму у којем је убијено шест људи.
Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 9, 2025
Several blasts were heard in Qatar's Doha on Tuesday, Reuters witnesses said.
Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8
