НАСА забранила Кинезима рад у њеном свемирском програму

Америчка свемирска агенција НАСА онемогућила је кинеским држављанима с важећим америчким визама приступ својим објектима, што је потез који им ефективно забрањује рад у једном од најугледнијих центара за истраживање свемира, преноси Би-би-си.
Кинески држављани, који су могли радити у НАСА-и само као извођачи радова или студенти који доприносе истраживању, 5. септембра су сазнали да су изгубили сав приступ НАСА-иним системима и објектима, извијестио је Блумберг позивајући се на изворе.
НАСА је потом то потврдила и навела ће кинеским држављанима бити ограничено кориштење "објеката, материјала и мрежа агенције како би се осигурала сигурност рада".
Убрзани кинески свемирски програм узнемирио је САД и појачао утрку између двије највеће економије. Кинески астронаути су већ искључени с Међународне свемирске станице (ISS), јер је Вашингтон забранио НАСА-и да дијели своје податке с Кином.
Најновије ограничење које је увела НАСА само доприноси паду научне сарадње између двије стране због забринутости за националну безбједност.
Док се такмиче за стицање технолошке предности, Пекинг и Вашингтон такође су постали све опрезнији један према другоме.
Сумња је неким кинеским студентима, посебно онима који студирају науку и технологију, отежала добијање виза или чак улазак у САД након што су је осигурали. У САД-у је недавно било и неколико случајева наводне шпијунаже од стране кинеских држављана, а посебно су научници све више под лупом.
Није јасно колико раније је НАСА обавијестила кинеске држављане који су радили за ову свемирску агенцију. Блумберг је саопштио да су изненада открили да им је ускраћен приступ системима података агенције те да им је забрањено учешће на састанцима који се односе на њихов рад, уживо и виртуелно.
НАСА-ина секретарица за медије Бетани Стивенс рекла је новинарима да је агенција заиста предузела "интерне мјере које се односе на кинеске држављане, укључујући ограничавање физичког и сајбер-сигурносног приступа објектима".
Кина не крије своје свемирске амбиције, а и Пекинг и Вашингтон се такмиче да пошаљу своје посаде на Мјесец.
"Тренутно смо у другој свемирској трци", рекао је новинарима вршилац дужности администратора НАСА-е Шон Дафи на конференцији за новинаре у сриједу, гдје је говорио о америчким открићима на Марсу.
"Кинези желе да се врате на Мјесец прије нас. То се неће догодити", додао је он.
Директор општег технолошког бироа Кинеске агенције за свемирске летове с људском посадом прошле је године рекао да је забринутост САД-а "непотребна", називајући кинеско истраживање свемира "колективном мисијом за човјечанство".
На саслушању у америчком Сенату прошле седмице, законодавци су нагласили потребу да САД закораче на Мјесец прије Кине.
"Кина није крила своје циљеве. Ако наши противници постигну доминантне свемирске способности, то би представљало велики ризик за Америку. Улог не може бити већи", рекао је републикански сенатор Тед Круз.
Трка није само у томе да се стигне на Мјесец, већ и ко може контролисати његове ресурсе када се тамо нађе.
Мјесец садржи минерале, укључујући ријетке земне метале попут жељеза и титана, као и хелиј, који се користи у свему, од суперпроводника до медицинске опреме.
