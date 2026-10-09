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Настављене демонстрације у Француској, и даље затворена 141 школа

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09.10.2026 12:37

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Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thibault Camus

Француски студентски синдикати наставили су протесте након што су остварили прву побједу у кампањи коју све више подржавају елитни париски универзитети, док је 141 школа и даље затворена широм земље, према подацима Министарства просвјете.

Протести, који су ушли у трећу седмицу, прерасли су у шири покрет, а поједини универзитетски студенти су се укључили да би изразили свој бијес због онога што називају нефункционалним системом усљед буџетске кризе у Француској.

Полиција је јутрос уклонила блокаду на Универзитету Асас, водећем правном факултету у Француској, у центру Париза, јавила је телевизија БФМ.

Рад оближњег елитног инжењерског Факултета рударства такође је био поремећен блокадама.

Католички институт, приватни универзитет познат по томе што је изразито конзервативан, саопштио је да ће прећи на наставу на даљину због блокаде кампуса, преноси Срна.

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Студентски синдикати су поздравили оно што виде као своју прву праву побједу, након што Влада обећала да ће послати у школе око 3.000 додатних наставника, који су потпуно квалификовани, али још нису почели да раде.

Тај уступак показује да се исплати да ученици наставе протесте, изјавио је радију "Франсинфо" Маријус Меснил из синдиката ученика средње школе.

Мјера ступа на снагу одмах и коштаће "неколико десетина милиона евра", изјавио је министар просвјете Едуар Жефре.

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Француска

демонстрације

Протести

Школа

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