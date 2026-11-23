Аутор:АТВ редакција
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Иранска пјевачица Парасту Ахмади и четири члана њеног тима добили су по 74 ударца бичем након што су осуђени због "вријеђања јавног реда продуцирањем и објављивањем непристојног и неморалног садржаја на интернету", јавили су ирански медији.
"Ахмади и четворица осталих добили су двогодишње забране путовања и бављења умјетничким и музичким активностима", рекао је адвокат Мостафа Нили.
Случај је покренут након објављивања видеа на "Јутјубу" у децембру 2024. године на којем Ахмади наступа без обавезног хиџаба заједно са мушким музичарима у Кому, јужно од Техерана, саопштено је из норвешке групе за људска права "Хенгав".
Западне владе и групе за људска права критикују бичевање као мучење и кршење међународног права. Иран одбацује оптужбе у вези са стањем људских права и наводи да би западне земље требало да се фокусирају на сопствене проблеме са људским правима.
Правила која захтијевају од жена да носе хиџаб била су главна тема протеста 2022. године, након смрти Иранке курдског поријекла Махсе Амини у притвору. Она је претходно ухапшена због наводног кршења правила облачења.
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