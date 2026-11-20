Аутор:АТВ редакција
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НАТО се отворено припрема за оружани сукоб са Русијом, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је рекла да би тај сукоб, према процјенама руководства Алијансе, требао да почне за три до пет година.
Захарова је нагласила да Русија нема намјеру да нападне било коју чланицу НАТО-а и да жели да живи у миру и хармонији са сусједним земљама, преноси Срна.
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