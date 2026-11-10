Научници узгајају минијатурне људске органе: Велики искорак у тестирању лијекова

Аутор:АТВ редакција
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Технологија узгоја минијатурних људских органа из матичних ћелија могла би значајно да унаприједи тестирање лијекова, омогући прецизније истраживање болести и смањи потребу за експериментима на животињама, рекао је Ћисин Џунг, технолошки директор и потпредсједник кинеске биотехнолошке компаније "Џунхуеј био".
Ћисин је објаснио да се органоиди, односно минијатурне структуре које опонашају функције људских органа, стварају у лабораторијским условима кориштењем матичних ћелија, а могу се употријебити за истраживање болести и испитивање нових лијекова прије њиховог клиничког тестирања на људима.
Он је навео да компанија развија органоиде мозга, срца, плућа, јетре и коже, те да ова технологија омогућава прецизније испитивање реакција људског организма.
"Више од 90 одсто лијекова који успјешно прођу претклиничка испитивања не успијева у фази клиничког испитивања на људима. Један од главних разлога су разлике између животињских и људских организама", рекао је Ћисин новинарима који учествују у међународном програму за новинаре у Кини.
Он је истакао да органоиди добијени из људских матичних ћелија омогућавају вјерније моделирање људских органа, што може допринијети ефикаснијем развоју лијекова, смањењу трошкова истраживања и употребе лабораторијских животиња.
Међу резултатима рада компаније издвојио је развој можданих органоида који опонашају одређене карактеристике Алцхајмерове болести, као и модела мозга изложеног стресу, код којег се прате електричне активности неурона.
Компанија је развила и органоиде крвно-мождане баријере, плућа, јетре и коже, док се срчани органоиди ритмично контрахују попут људског срца и користе за истраживање срчаних обољења и посљедица вирусних инфекција.
Ћисин је представио и развој такозване органоидне интелигенције, која подразумијева праћење и анализу електричних сигнала између неурона, као и испитивање реакција можданих органоида на спољашње стимулусе.
Он је навео да мождани органоиди у лабораторији компаније могу да преживе дуже од 300 дана, док је за њихов развој, зависно од врсте органа, потребно од 15 дана до три мјесеца.
Према његовим ријечима, технологија још није достигла ниво који би омогућио безбједну трансплантацију овако створених органа, али већ има значајну примјену у претклиничким истраживањима и фармацеутској индустрији.
Компанија сарађује са великим фармацеутским произвођачима, продаје лабораторијску опрему и комплете за узгој органоида, а пружа и услуге тестирања лијекова и обуке истраживача.
Говорећи о етичким питањима, Ћисин је рекао да компанија користи ембрионалне и индуковане плурипотентне матичне ћелије, уз неопходне дозволе и сагласност пацијената и здравствених установа.
Ова компанија развија и органоиде панди, што омогућава истраживање ове угрожене животињске врсте без потребе за жртвовањем животиња.
Када је ријеч о међународној сарадњи, Ћисин је навео да компанија има пословно присуство у Сингапуру и развија сарадњу са тржиштима Југоисточне Азије, док је излазак на европско тржиште отежан због регулаторних захтјева.
Он је истакао да у Кини већ постоји више од 50 компанија које се баве технологијом органоида, те да се ова област убрзано развија.
Компанија "Џунхуеј био" основана је 2023. године у Ченгдуу, а исте године добила је статус високотехнолошког предузећа.
Њено постројење за производњу органоида у складу са стандардима добре произвођачке праксе /ГМП/ завршено је и пуштено у рад у јулу ове године, преноси Срна.
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