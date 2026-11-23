Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Европска комисија предложила је усвајање 22. пакета санкција Русији усмјерених на финансијске институције и крипто платформе, изјавила је предсједник Комисије Урсула фон дер Лајен у видео-обраћању.
Осим нових санкција финансијским институцијама, Комисија намјерава да оснује радну групу која ће радити на санкцијама за платформе крипто имовине.
Нове санкције би биле усмјерене и на компаније за електричну енергију и забраниле би европским грађанима да заузимају позиције у компанијама у Русији.
Комисија, такође, предлаже начин за спровођење забране издавања путних виза бившим руским борцима, што је договорено у претходном пакету док се не утврди изводљивост.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму