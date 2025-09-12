Небензја: Пољска признала да су дронови могли да долете из Украјине

Извор:
12.09.2025
22:38
Пољска је признала да су дронови могли да долете из Украјине на њену територију и да је Кијев заинтересован да увуче још земаља у сукоб са Русијом, изјавио је амбасадор Русије при УН Василиј Небензја.
На ванредном састанку Савјета безбједности УН, руски изасланик је додао да је Пољска "исхитрено окривила Русију, без икаквих доказа".
"Није тајна да Украјина дуго и досљедно покушава да прошири географију сукоба, не водећи рачуна о посљедицама такве ескалације", рекао је Небензја.
Он је нагласио да Русија није гађала Пољску и да је физички немогуће да руски дронови стигну до пољске територије.