Logo
Large banner

Небензја: Пољска признала да су дронови могли да долете из Украјине

Извор:

Агенције

12.09.2025

22:38

Коментари:

0
Небензја: Пољска признала да су дронови могли да долете из Украјине
Фото: Youtube/Printscreen

Пољска је признала да су дронови могли да долете из Украјине на њену територију и да је Кијев заинтересован да увуче још земаља у сукоб са Русијом, изјавио је амбасадор Русије при УН Василиј Небензја.

На ванредном састанку Савјета безбједности УН, руски изасланик је додао да је Пољска "исхитрено окривила Русију, без икаквих доказа".

Policija Srbija

Хроника

Србија: Отео човјеку бицикл, па га тукао!

"Није тајна да Украјина дуго и досљедно покушава да прошири географију сукоба, не водећи рачуна о посљедицама такве ескалације", рекао је Небензја.

Он је нагласио да Русија није гађала Пољску и да је физички немогуће да руски дронови стигну до пољске територије.

Подијели:

Таг:

Василиј Небензја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Правда за Џенана послала упозорење свим грађанима

Друштво

Правда за Џенана послала упозорење свим грађанима

10 ч

0
Србија: Отео човјеку бицикл, па га тукао!

Хроника

Србија: Отео човјеку бицикл, па га тукао!

10 ч

0
У Паризу пронађена изгубљена Рубенсова слика из 1613. године

Култура

У Паризу пронађена изгубљена Рубенсова слика из 1613. године

10 ч

0
Тајлер Робинсон (22) одбија да разговара са истражитељима

Свијет

Тајлер Робинсон (22) одбија да разговара са истражитељима

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner