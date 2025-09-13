Logo

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру
Фото: Youtube/Printscreen

Кијевски режим никада није тежио миру и сви његови поступци имају за циљ продужење сукоба, рекао је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.

"Чим се појавила права шанса за мир са доласком лидера Бијеле куће спремног да се позабави узроцима кризе и потражи стабилно рјешење, украјински предсједник Владимир Зеленски је одмах почео да одустаје од свих претходно изречених мировних иницијатива", рекао је Небензја на сједници Савјета безбједности УН.

Он је додао да режим у Кијеву никада није тежио миру и све што ради има само за циљ да настави сукоб, остане на власти и експлоатише своје западне менторе.

Небензја је истакао да, како популарност Владимира Зеленског и ниво повјерења у њега нагло опадају, "наставак борбе" постаје "алат политичког опстанка" за украјинске власти.

Небензја је поновио да је Зеленски одбио приједлог руског предсједника Владимира Путина да дође у Москву како би разговарао о украјинском рјешењу, пренио је ТАСС.

"У Исто вријеме Зеленски наставља да посјећује европске пријестонице захтијевајући испоруке оружја и повећану војну помоћ", истакао је Небензја.

