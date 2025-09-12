Logo
Непал: Распуштена скупштина, бивша предсједница Врховног суда на челу привремене владе

12.09.2025

17:15

Фото: Screenshot / X

Предсједник Непала Рамчандра Паудел именовао је данас бившу предсједницу Врховног суда Сушилу Карки за привремену премијерку, прву жену на челу владе у историји земље.

У Непалу је постигнут политички договор о распуштању доњег дома парламента и формирању привремене владе на чијем челу ће бити бивша предсједница Врховног суда, преноси непалски портал Хабархуб.

Споразум је постигнут током састанка у предсједничкој резиденцији Шитал Нивас.

иваница - село - струја

Бања Лука

Ове улице остају без струје: Планирана искључења у суботу и понедјељак

Предсједник Непала је већ обавијестио политичке лидере о својој намјери да распусти парламент прије него што именује Карки за премијерку.

Активисти покрета из генерације З су инсистирали да распуштање парламента претходи формирању владе, док је Паудел првобитно сматрао да би влада требало да се формира прије распуштања.

Нереди у Непалу

Свијет

Алармантно стање: Расте број погинулих на протестима

Сушила Карки је позната по борби против корупције, а као прва жена предсједник Врховног суда Непала, ужива широко повјерење јавности.

Њену кандидатуру одмах је подржао и градоначелник Катмандуа Бален Шах, који има велику популарност међу младима, преноси Танјуг.

