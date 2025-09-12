Непал: Распуштена скупштина, бивша предсједница Врховног суда на челу привремене владе

12.09.2025
Предсједник Непала Рамчандра Паудел именовао је данас бившу предсједницу Врховног суда Сушилу Карки за привремену премијерку, прву жену на челу владе у историји земље.
У Непалу је постигнут политички договор о распуштању доњег дома парламента и формирању привремене владе на чијем челу ће бити бивша предсједница Врховног суда, преноси непалски портал Хабархуб.
Споразум је постигнут током састанка у предсједничкој резиденцији Шитал Нивас.
Предсједник Непала је већ обавијестио политичке лидере о својој намјери да распусти парламент прије него што именује Карки за премијерку.
Активисти покрета из генерације З су инсистирали да распуштање парламента претходи формирању владе, док је Паудел првобитно сматрао да би влада требало да се формира прије распуштања.
Сушила Карки је позната по борби против корупције, а као прва жена предсједник Врховног суда Непала, ужива широко повјерење јавности.
Њену кандидатуру одмах је подржао и градоначелник Катмандуа Бален Шах, који има велику популарност међу младима, преноси Танјуг.
