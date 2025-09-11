Непал тражи новог лидера: Војска и "Ген З" за истим столом послије крвавих протеста

11.09.2025
Непалска војска наставља разговоре са демонстрантима окупљеним у покрет "Ген З" о избору новог привременог лидера хималајске државе, саопштио је портпарол војске Раја Рам Баснет, након масовних протеста у којима је погинуло десетине људи и који су приморали премијера на оставку.
Непалска војска укинула је накратко полицијски час у Катмандуу, који је уведен након насилних протеста у уторак, док за грађане остаје неизвјесно ко ће убудуће управљати државом.
"Почетни разговори су у току и биће настављени данас. Покушавамо да полако нормализујемо ситуацију", рекао је за Ројтерс Баснет, мислећи на дискусије о новом привременом лидеру.
Демонстранти су за привременог премијера предложили бившу предсједницу Врховног суда Сушилу Карки.
"Када су то од мене затражили, прихватила сам", рекла је Карки за индијски ТВ канал "Си-Ен-Ен њуз 18".
Број погинулих у протестима порастао је на 30, а повријеђено је 1.033 грађана, саопштило је непалско Министарство здравља.
Војници патролирају улицама Катмандуа, након најгорих протеста које је престоница видјела посљедњих годинама, а које је изазвала забрана друштвених мрежа али и незадовољство због, како кажу, неспособности власти да се избори са корупцијом.
Забране кретања остаће на снази у Катмандуу и околним областима током већег дијела дана, навела је војска у саопштењу, док је портпарол аеродрома изјавио да међународни летови функционишу.
Током протеста запаљене су државне зграде, од Врховног суда до кућа министара, укључујући и приватну резиденцију сада већ бившег премијера К. П. Шарма Олија. Међу пословним објектима који су запаљени нашла и највећа приватна медијска кућа "Кантипур", као и бројни хотели у престоници и туристичком граду Покари, пише РТ Балкан.
