Непал у пламену: Запаљена резиденција предсједника

Демонстранти у Непалу запалили су званичну резиденцију предсједника Рама Чандре Паудела, објавио је портал "Хабархуб".
Раније је запаљена и зграда парламента.
Вође протеста, који су особе млађе доби, негирали су да умијешаност у вандализам и нереде и позвали оружане снаге да заведу ред и прогласе полицијски час.
Наглашено је да је данашњи мирни протест, који је организовала непалска генерација З, одржан са јасном визијом да захтијевају одговорност, транспарентност и крај корупције.
Према наводима вођа, учесници протеста напустили су мјеста демонстрација и нису повезани ни са једним појединцем или групом умијешаним у вандализам или уништавање јавне имовине.
Указали су на то да покрет припада искључиво младима Непала - независним, одлучним и посвећеним мирним промјенама, али да у свјетлу растућих ризика које стварају спољни агитатори моле непалску војску да пажљиво процијени ситуацију и, ако је потребно, уведе полицијски час у одговарајућим подручјима.
Наглашено је да циљ покрета остаје непромијењен, а то је права влада са квалификованим, некорумпираним лидерима.
У међувремену је стигла информација да је више од 570 затвореника побјегло је из затвора Џалешвар током немира у земљи који су избили након забране бројних друштвених мрежа, преносе локални медији позивајући се на полицију.
Медији су раније јавили да је број жртава од почетка немира порастао на 22.
LOS HABITANTES DE NEPAL SE CANSARON DE VIVIR BAJO LAS GARRAS DEL COMUNISMO.https://t.co/KI4QueP9P9— CER (Comunidad Evangélica Rehobot) (@CerRehobot) September 9, 2025
