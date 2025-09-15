Logo

Нестао са радара: Пронађена олупина авиона, има мртвих

Извор:

Билд.де

15.09.2025

09:39

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Током протекле ноћи вођена је интензивна потрага за остацима авиона са којим је контакт изгубљен у недјељу увече.

Летјелица је требало да слети на аеродром у Битбургу, али је изненада нестала са радара. Услиједила је вишесатна акција потраге, о којој пише Билд. Полиција и ватрогасци претраживали су шире подручје све док у јутарњим часовима нису пронашли остатке малог авиона.

Ilu-čokolada-010925

Економија

Горак укус чоколаде: Гаси ли се чувена фабрика?

Хитне службе су летјелицу откриле на пољу у близини села Флиесем. Унутра су затекли двоје путника, којима, нажалост, није било спаса.

TAJLER-ROBINSON-UBICA-ČARLIJA-KIRKA-120925

Свијет

Гувернер Јуте: Убица Чарлија Кирка не сарађује с властима

Полиција за сада није објавила податке о идентитету жртава, док узрок несреће остаје непознат.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

avion

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crna čokolada

Економија

Горак укус чоколаде: Гаси ли се чувена фабрика?

1 ч

0
Гувернер Јуте: Убица Чарлија Кирка не сарађује с властима

Свијет

Гувернер Јуте: Убица Чарлија Кирка не сарађује с властима

1 ч

0
beba

Хроника

Пијана мајка тек рођене бебе правила хаос по кући па приведена

1 ч

0
Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима

Република Српска

Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Трагедија избјегнута за длаку: Полицајац скочио у море и спасио мушкарца

10

56

Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио

10

54

Помоћ од 200 КМ ипак неће добити сви који су је очекивали

10

53

Преко трулих дасака до школе: Мјештани Новоселије страхују за безбједност своје дјеце

10

41

Бивши учесник "Задруге" брутално претучен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner