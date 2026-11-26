Аутор:АТВ редакција
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Трудна затвореница побјегла је у америчкој савезној држави Нови Мексико након што је преузела контролу над полицијским возилом којим су је враћали у затвор са пренаталног прегледа, саопштила је управа затворског система те савезне државе.
Ребека Тејлор (26) сјела је за волан возила „Додж џорни“ и побјегла у тренутку када су службеници, који су превозили њу и још једну затвореницу, стали да купе храну у Албукеркију, објавили су локални медији.
Из управе затворског система Новог Мексика саопштено је да су возило и њена затворска униформа накнадно пронађени, али да је Тејлор и даље у бјекству.
У објави на Фејсбуку наведено је да је била у затвору због више оптужби за крађе и провале, преноси Би-Би-Си.
Према писању локалних медија, друга затвореница, која се такође враћала са пренаталног прегледа, успјела је да изађе из аутомобила у тренутку када је Тејлор у сриједу ујутро, по локалном времену, преузела контролу над возилом.
У току је потрага за бјегуницом у којој учествује више служби, потврдила је затворска управа. Би-Би-Си је од управе затражио најновије информације о случају.
„Албукерки журнал“ објавио је да је Тејлор у другом тромјесечју трудноће.
— Током превоза није била везана. Према тренутним сазнањима, један службеник је у тренутку инцидента био поред возила, али не и у њему — изјавила је портпаролка затворске управе Британи Рембах.
Након бјекства затворенице, сви затвори у Новом Мексику стављени су под безбједносну блокаду, која је укинута у четвртак у 6.00 часова.
Међутим, у затвору „Вестерн Њу Мексико корекшнс фасилити“, у којем је Тејлор била смјештена, и даље су на снази посебна ограничења кретања, а посјете тренутно нису дозвољене.
Грађани су упозорени да не прилазе Ребеки Тејлор уколико је уоче, већ да одмах позову полицију.
(Индекс)
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