Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху и лидер странке Јашар Гади Ајзенкот почели су данас састанак у сједишту Израелских одбрамбених снага (ИДФ) у Тел Авиву, гдје ће најприје добити безбједносне информације, а потом разговарати о могућности формирања владе националног јединства, саопштио је данас Јашар.
Странка је навела и да се истовремено одржава састанак представника Јашара и странке Б'Јахад, коју предводи Нафтали Бенет, преноси „Тајмс оф Израел“.
Бенет, једини лидер странке у Ајзенкотовом блоку који се залагао за формирање владе националног јединства са Ликудом, не очекује се на састанку Јашара и Ликуда.
Састанак је услиједио након што је Нетанјаху јуче саопштио да је спреман да, према договору о ротацији, препусти функцију премијера Ајзенкоту, а потом преузме мјесто другог премијера, након чега је Ајзенкот дао Ликуду рок од 24 часа да постигне коалициони договор.
Према наводима израелских медија на хебрејском језику, Нетанјаху захтијева да остане премијер одређени, за сада недефинисани период прије почетка ротације, како би надгледао евентуални безбједносни инцидент повезан са Ираном.
Ајзенкот је, према тим наводима, тај услов одлучно одбацио.
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